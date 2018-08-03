Челябинск
- 63.1358р. + 0.5768
- 73.4206р. + 0.3142
Разворот на Челябинск
Разбор полетов
В Челябинской области в столкновении иномарки с грузовиком погиб 14-летний мальчик
03.08.2018 г. 11:12
Фото с сайта 74.мвд.рф
На трассе Карабаш-Миасс произошло ДТП со смертельным исходом.
Все случилось около 23:00 в четверг, 2 августа. 27-летняя девушка за рулем автомобиля Datsun не справилась с управлением и врезалась в припаркованный на обочине грузовик Iveco. В результате ДТП 14-летний мальчик - пассажир иномарки - получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, однако спасти не смогли. Водитель иномарки, которая приходилась сестрой погибшему подростку, также попала в больницу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новости на эту тему
- 02.08.2018 г. В Челябинске водителя BMW будут судить за пьяное ДТП с гибелью подростка
- 27.07.2018 г. Водитель-бесправник возле Снежинска устроил смертельное ДТП
- 17.07.2018 г. В Сосновском районе молодой фельдшер в одиночку пытался спасти жизнь пострадавшему в ДТП
- 11.07.2018 г. В Кыштыме девушка погибла, выпав из кузова пикапа местного предпринимателя
- 05.07.2018 г. В лобовом столкновении ВАЗа и иномарки в Копейске погибли два водителя