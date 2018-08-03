В Челябинской области в столкновении иномарки с грузовиком погиб 14-летний мальчик

Фото с сайта 74.мвд.рф

На трассе Карабаш-Миасс произошло ДТП со смертельным исходом.

Все случилось около 23:00 в четверг, 2 августа. 27-летняя девушка за рулем автомобиля Datsun не справилась с управлением и врезалась в припаркованный на обочине грузовик Iveco. В результате ДТП 14-летний мальчик - пассажир иномарки - получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, однако спасти не смогли. Водитель иномарки, которая приходилась сестрой погибшему подростку, также попала в больницу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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