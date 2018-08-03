Новые требования к маршрутчикам в Челябинске начнут предъявлять весной 2019 года

Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru

В Челябинске готовят новую нормативную базу для работы на рынке пассажирских перевозок.

Начальник городского управления транспорта Максим Кичеев в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» напомнил, что на протяжении двух последних лет вносились поправки в федеральный закон о пассажирских перевозках. Сейчас в соответствии с этими изменениями формируется новая нормативная база в администрации и в управлении транспорта Челябинска. Она будет готова до конца 2018 года.

Поправки предполагают предъявление жестких технических и других требований к перевозчикам. Например, будет четко прописано количество машин разных классов вместимости, а также обеспечение условий для инвалидов. Сейчас, по словам Максима Кичеева, у гортранса с частниками заключено 26 договоров на пассажирские перевозки. Срок их действия истекает 1 августа 2019 года. За два-три месяца до этого нужно будет провести новые конкурсы. К ним будут допущены только те компании, которые смогут выполнить новые требования, заверил чиновник.

«Мы рассчитываем, что весной мы выйдем на конкурсный процесс. Будут объявлены новые технические требования. И уже будут организованы конкурсы. Мы сейчас говорим о маршрутках, которые ездят по нерегулируемым тарифам, о маршрутках, к которым много претензий по техническому состоянию, по частоте выходов в рейсы», - рассказал Максим Кичеев.

Максим Кичеев добавил, что в ближайшее время планируется внесение изменений в приказ минтранса по климатическим зонам. По новым правилам, будут предъявляться требования и к температуре в салонах автобусов. Предполагается установить нормы для зимнего, летнего и других периодов.

Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru

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