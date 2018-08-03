В Челябинске на Копейском шоссе 20-летняя девушка устроила ДТП с двумя пострадавшими

03.08.2018 г. 09:59

В Челябинске на Копейском шоссе 20-летняя девушка устроила ДТП с двумя пострадавшими
Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску

В Ленинском районе Челябинска произошла авария с участием трех иномарок.

Все случилось поздно вечером в четверг, 2 августа, в районе дома №40 по Копейскому шоссе. 20-летняя девушка за рулем автомобиля Ford при выезде со второстепенной дороги столкнулась с Kia. В результате последний развернуло, он выехал на встречную полосу и врезался в Nissan. Девушка-водитель Ford и пассажир автомобиля Kia получили травмы, их пришлось госпитализировать. По факту ДТП идет расследование, все обстоятельства происшествий устанавливаются, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД.

 

 

 

   Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску

 

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