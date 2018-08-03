В Миассе детский сад атаковали осы

Фото с сайта pixabay.com

Опасные насекомые свили гнездо на игровой площадке детсада №63 в Миассе.

Осы обосновались в автомобильной покрышке, закопанной на участке. Чтобы защитить детей, воспитателям пришлось обратиться за помощью к спасателям, передает агентство NewsMiass. Сотрудники поисково-спасательного отряда выкопали осиное гнездо, положили его в пакет и увезли подальше от детского сада.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 03.08.2018 г.»