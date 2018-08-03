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Разбор полетов
Во Франции к новому учебном году законом запретили мобильники и смартфоны в начальных и средних школах
03.08.2018 г. 09:15
Фото с сайта arnapress.kz
Должна ли Россия следовать этому примеру? Действительно ли гаджеты мешают учебе или, наоборот, их можно и нужно применять в учебном процессе? И как быть, если быть всегда на связи детей просят и даже требуют родители? Обсудим тему в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале в пятницу, 3 августа.
Гости: директор школы №95 Лилия Емельянова, преподаватель лицея №77 Марс Вахидов, член Общественной палаты Копейска Андрей Горланцев
Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта arnapress.kz
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