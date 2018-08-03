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Персонально ваш. Первый секретарь челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров
03.08.2018 г. 09:36
Фото с сайта kprf-chel.ru
Гостем программы «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» в пятницу, 3 августа, станет первый секретарь челябинского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Игорь Егоров.
Почему Челябинск так неактивно протестует против пенсионной реформы? И что делают депутаты от Компартии, чтобы попытаться остановить повышение пенсионного возраста? Надолго ли Челябинская область перестала быть «красной»? И какие планы у коммунистов на предстоящие через год в регионе выборы?
Присоединяйтесь к беседе на «Челябинском эхе» в 18:05. Будут также трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта kprf-chel.ru
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