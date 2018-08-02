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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске будут судить застройщика, который похитил у дольщиков 340 млн рублей
02.08.2018 г. 12:07
Челябинская прокуратура направила в суд уголовное дело застройщика ЖК «Новоград».
Руководителя компании «Град» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Всего с 2012 по 2016 год от его действий пострадали 86 человек. Сумма ущерба составила 340 млн рублей. Также топ-менеджера обвиняют в том, что он сознательно ухудшил экономическое положение компании. Это привело к ее банкротству и неспособности выполнить обязательства перед дольщиками. Сумма исковых заявлений от потерпевших составила свыше 220 млн рублей. Сейчас уголовное дело застройщика рассматривает Советский райсуд Челябинска, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что дольщики ЖК «Новоград» создали свой жилищно-строительный кооператив, чтобы самостоятельно завершить строительство дома. Под это дело они уже нашли нового застройщика. Контроль над недостроем дольщики намерены вернуть в Арбитражном суде.
Фото с сайта devyatka.ru
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