В Кунашакском районе 5-летний мальчик погиб от удара током в огороде

Фото с сайта sledcom.ru

Следователи проводят проверку по факту смерти 5-летнего ребенка.

Трагедия произошла вечером в среду, 1 августа, в селе Усть-Багаряк. По предварительным данным, мальчик находился в огороде вместе с родственниками. Он прикоснулся к металлическому баку, в котором находился работающий погружной насос. В результате ребенка ударило током, он скончался. В настоящее время по факту смерти проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 02.08.2018 г.»