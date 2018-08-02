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В Кунашакском районе 5-летний мальчик погиб от удара током в огороде
02.08.2018 г. 11:54
Фото с сайта sledcom.ru
Следователи проводят проверку по факту смерти 5-летнего ребенка.
Трагедия произошла вечером в среду, 1 августа, в селе Усть-Багаряк. По предварительным данным, мальчик находился в огороде вместе с родственниками. Он прикоснулся к металлическому баку, в котором находился работающий погружной насос. В результате ребенка ударило током, он скончался. В настоящее время по факту смерти проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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