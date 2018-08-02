Челябинцы собрали 500 тыс. рублей на памятник местному Хатико

В Челябинске собрали полмиллиона на памятник собаке, которая полтора года ждала погибшего хозяина на остановке.

Поводом для создания памятника стала история преданного пса, который ждал хозяина на остановке в Металлургическом районе до своей смерти. Дворняга никого к себе не подпускала и бросалась на белые автомобили. Оказалось, что на этом месте хозяина собаки сбила машина. Пес жил на остановке полтора года, пока в 2015 году сам не погиб под колесами. После этого челябинцы запустили в интернете сбор средств на установку памятника челябинскому Хатико.

Пресс-секретарь депутата Госдумы Андрея Барышева Оксана Худякова на своей странице в Facebook сообщила, что необходимую сумму наконец-то собрали. На создание памятника уйдет 500 тыс. рублей. Его изготовлением займется мастерская Ивана Дубровина в городе Ревда. Там же были созданы памятник Высоцкому и Влади и «Макси скорби» по эскизу Эрнста Неизвестного.

Фото: Оксана Худякова / facebook.com

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