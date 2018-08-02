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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске в тестовом режиме введут оплату проезда в муниципальных автобусах банковскими картами
02.08.2018 г. 11:36
В августе в столице Южного Урала заработает пилотный проект по безналичной оплате проезда в городском транспорте.
Об этом шла речь в четверг, 1 августа, в программе «Разбор полетов» в эфире «Челябинского эха». Директор компании «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод рассказал, что почти 60% пассажиров челябинских автобусов, троллейбусов и трамваев пользуются транспортными картами. В планах - охватить безналичным расчетом весь городской транспорт. На данный момент в Челябинске готовится проект подключения опции оплаты проезда банковской картой. По словам Дмитрия Холода, он заработает в тестовом режиме на одном из самых популярных автобусных маршрутов.
«Ну, безусловно мы возьмем 4-й, либо 64-й, как один из самых востребованных маршрутов. Это те маршруты, где у нас передвигаются все категории пассажиров - от учеников до студентов, наших уважаемых ветеранов и простых жителей Челябинска. Нам нужно понять и на практике прочувствовать, как будет применяться эта банковская карта, в результате чего ей можно будет осуществлять все услуги», - прокомментировал Дмитрий Холод.
Кроме того, Дмитрий Холод заявил, что перевод челябинских автобусов на систему оплаты проезда банковской картой планируется в течение нескольких месяцев. Также сейчас обсуждается введение единой карты для всех видов транспорта по типу московской «Тройки». Однако о каких-то конкретных шагах говорить пока рано, ведь нет ни средств на проект, ни нормативной базы, ни единого расчетного центра.
Фото с сайта cheladmin.ru
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