Челябинск
- 62.559р. + 0.2093
- 73.1064р. + 0.0326
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Копейске 15-летний мальчик из банного комплекса попал в реанимацию
02.08.2018 г. 09:54
Фото с сайта 24banya.ru
В банном комплексе в Копейске едва не утонул подросток.
Вечером, 1 августа, отдыхающие заметили, что 15-летнему мальчику, который плавал в искусственном водоеме, внезапно стало плохо. Он захлебнулся и начал тонуть. Трое мужчин оперативно вытащили подростка из воды и оказали ему первую помощь. Пострадавшего госпитализировали в первую горбольницу Копейска. Сейчас он находится в реанимации.
Фото с сайта 24banya.ru
Новости на эту тему
- 01.08.2018 г. В Верхнем Уфалее 12-летняя школьница спасла утонувшую 6-летнюю девочку
- 01.08.2018 г. На озере Чебаркуль во время катания на гидроцикле утонула 15-летняя девочка
- 24.07.2018 г. Подросток, утонувший в реке Миасс у поселка Туктубаево, не выбрался из воды из-за болезни
- 16.07.2018 г. В озере под Челябинском утонул 8-летний мальчик
- 17.05.2018 г. В Челябинске можно купить квартиру с баней за 25 млн рублей