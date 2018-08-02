В Копейске 15-летний мальчик из банного комплекса попал в реанимацию

02.08.2018 г. 09:54

В Копейске 15-летний мальчик из банного комплекса попал в реанимацию
Фото с сайта 24banya.ru

В банном комплексе в Копейске едва не утонул подросток.

Вечером, 1 августа, отдыхающие заметили, что 15-летнему мальчику, который плавал в искусственном водоеме, внезапно стало плохо. Он захлебнулся и начал тонуть. Трое мужчин оперативно вытащили подростка из воды и оказали ему первую помощь. Пострадавшего госпитализировали в первую горбольницу Копейска. Сейчас он находится в реанимации.

Фото с сайта 24banya.ru

     

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