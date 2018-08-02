На «Гонку Героев» в Чебаркуль участников доставят бесплатными автобусами

Фото с сайта vk.com/gonkageroevchlb

Для участников «Гонки Героев» организаторы сделали бесплатный трансфер из Челябинска.

Автобусы начнут ходить с 7 утра субботы, 4 августа. Отправляться они будут с Театральной площади. Церемония открытия «Гонки Героев» начнется на военном полигоне в Чебаркуле в 9:00. В этом году ее маршрут пройдут около 3 тыс. человек. Участников ждет 10-километровая трасса с 33 испытаниями. Впервые среди них – 7-метровый «Эверест», наклонный рукоход и горизонтальная сетка. Также на «Гонке Героев» предусмотрена детская трасса и фан-зона с развлечениями для болельщиков и зрителей. Обратный трансфер заработает с 15:00.

Фото с сайта vk.com/gonkageroevchlb

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