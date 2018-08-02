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Челябинский облсуд оставил Антона Бахаева в СИЗО
02.08.2018 г. 09:42
Фото с сайта gubernator74.ru
Суд оставил меру пресечения первому замминистра экономразвития области без изменений.
В четверг, 2 августа, областной суд отклонил апелляцию, которую подала защита Антона Бахаева. Адвокат чиновника настаивал на его перемещении под домашний арест. Замминистра экономразвития останется в СИЗО до конца сентября.
Антона Бахаева задержали 19 июля по подозрению в аферах с деньгами, выделенными на проведение Российско-Казахстанского форума, который прошел осенью 2017 года. По этому же эпизоду правоохранители задержали главу агентства международного сотрудничества Ольгу Алейникову, однако впоследствии ее отпустили под подписку о невыезде.
Фото с сайта gubernator74.ru
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