Челябинцам денег не хватает больше, чем времени

Фото с сайта pixabay.com

Социологи местного филиала Президентской академии спросили челябинцев, чего им не хватает в жизни.

Согласно общественным стереотипам, чаще всего людям не хватает времени и денег. Именно эти два варианта исследователи и включили в опрос. Большинство респондентов заявили, что им не хватает денег. Так ответили более 60% челябинцев, причем многие – со средним уровнем доходов.

Чуть более 17% опрошенных признались, что им не хватает времени. Так отвечали в основном женщины и молодежь, особенно студенты. Всего в достатке оказалось главным образом у пенсионеров – и времени, и денег хватает примерно 15% опрошенных. Еще 6% респондентов затруднились оценить, чего им недостает больше всего.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 02.08.2018 г.»