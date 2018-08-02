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Челябинцам денег не хватает больше, чем времени
02.08.2018 г. 09:29
Фото с сайта pixabay.com
Социологи местного филиала Президентской академии спросили челябинцев, чего им не хватает в жизни.
Согласно общественным стереотипам, чаще всего людям не хватает времени и денег. Именно эти два варианта исследователи и включили в опрос. Большинство респондентов заявили, что им не хватает денег. Так ответили более 60% челябинцев, причем многие – со средним уровнем доходов.
Чуть более 17% опрошенных признались, что им не хватает времени. Так отвечали в основном женщины и молодежь, особенно студенты. Всего в достатке оказалось главным образом у пенсионеров – и времени, и денег хватает примерно 15% опрошенных. Еще 6% респондентов затруднились оценить, чего им недостает больше всего.
Фото с сайта pixabay.com
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