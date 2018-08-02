Южноуральцы начнут получать квитанции от «МРСК Урала» в первой декаде августа

До конца следующей рабочей недели южноуральцы получат квитанции по оплате электроэнергии за июль от нового поставщика.

Гарантирующий поставщик электроэнергии сменился с 1 июля. Компания предупреждает южноуральцев, что платежи нужно проводить в адрес ОАО «МРСК Урала» по реквизитам, указанным в квитанции. Организации присвоили статус гарантирующего поставщика электроэнергии на всей территории региона, за исключением Магнитогорска. Новые квитанции бытовые потребители получат в первой декаде августа, а юридические лица — до 15 августа.

Оплатить счета можно через систему «Город», в пункте приема платежей «Челябинвестбанк» и «Челиндбанк», а также в почтовых отделениях «Почты России», сообщили в пресс-службе организации. Сотрудники «МРСК Урала» готовы ответить на вопросы по телефону «горячей» линии 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).

Все новости за 02.08.2018 г.»