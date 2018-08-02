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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинские обманутые дольщики решили сами достроить свой дом
02.08.2018 г. 08:55
В Челябинске дольщики ЖК «Новоград» зарегистрировали собственный жилищно-строительный кооператив.
Документы подписали в налоговой службе во вторник, 31 июля. Цель ЖСК «Доватора-46» – достроить проблемный дом, адрес которого вошел в название кооператива. Его сдачи дольщики ждут уже четыре года. Предыдущий застройщик - компания «Град» - с октября 2015 года проходит процедуру банкротства.
В пятницу, 3 августа в областном Арбитражном суде состоится заседание, на котором примут решение о передаче дома кооперативу дольщиков. Для работ на объекте при посредничестве областных властей уже нашли нового застройщика – компанию «ЮжуралспецМС». В случае положительного решения суда с ней заключат договор и стройка возобновится, пишут в сообществе инициативной группы дольщиков во «ВКонтакте».
Фото с сайта vk.com
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