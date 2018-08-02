Челябинские обманутые дольщики решили сами достроить свой дом

Фото с сайта vk.com

В Челябинске дольщики ЖК «Новоград» зарегистрировали собственный жилищно-строительный кооператив.

Документы подписали в налоговой службе во вторник, 31 июля. Цель ЖСК «Доватора-46» – достроить проблемный дом, адрес которого вошел в название кооператива. Его сдачи дольщики ждут уже четыре года. Предыдущий застройщик - компания «Град» - с октября 2015 года проходит процедуру банкротства.

В пятницу, 3 августа в областном Арбитражном суде состоится заседание, на котором примут решение о передаче дома кооперативу дольщиков. Для работ на объекте при посредничестве областных властей уже нашли нового застройщика – компанию «ЮжуралспецМС». В случае положительного решения суда с ней заключат договор и стройка возобновится, пишут в сообществе инициативной группы дольщиков во «ВКонтакте».

Фото с сайта vk.com

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