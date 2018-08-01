В Челябинской области выросло количество поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей

01.08.2018 г. 16:21

В Челябинской области выросло количество поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей
Фото с сайта pixabay.com

В челябинском отделении Центробанка рассказали о росте количества фальшивых купюр.

Всего с января по июнь 2018 года на Южном Урале выявили 346 поддельных денежных знаков. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок возросло незначительно», - отметили в отделении ЦБ. Почти все выявленные подделки – это купюры номиналом 5 тыс. рублей. Их обнаружили 311, что на 60 штук больше, чем годом ранее.

А вот количество поддельных тысячерублевок снизилось почти вдвое – с 50 до 26. Отмечены также единичные случаи обнаружения фальшивых банкнот номиналом 500, 100 и 50 рублей, а вот подделок купюр достоинством 200 и 2 тыс. рублей – не выявлено вовсе.  

 Фото с сайта pixabay.com

 

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