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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске рабочие при реконструкции повредили памятник Ленину на площади Революции
01.08.2018 г. 16:12
Памятник Ленину на главной площади Челябинска ремонтируют с нарушениями.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат гордумы Константин Нациевский. Он рассказал, что к нему обратились из регионального отделения Творческого союза художников. Там жалуются, что гранитные плиты, которые являются несущими конструктивными элементами памятника, демонтируют с помощью отбойных молотков. Из-за этого возникла опасность обрушения монумента. Также, по словам депутата, снятые плиты «вывезены в неизвестном направлении, неизвестно кем».
В данный момент ремонтные работы приостановлены, нанесенный монументу ущерб оценит экспертная комиссия. Реконструкцию памятника Ленину на площади Революции начали 29 июня 2018 года. На замену гранитных плит и антикоррозийную обработку постамента потратят почти 15 млн рублей. По плану работы продлятся до 31 октября.
Фото: Константин Нациевский
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