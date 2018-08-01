В Челябинске рабочие при реконструкции повредили памятник Ленину на площади Революции

Фото: Константин Нациевский

Памятник Ленину на главной площади Челябинска ремонтируют с нарушениями.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат гордумы Константин Нациевский. Он рассказал, что к нему обратились из регионального отделения Творческого союза художников. Там жалуются, что гранитные плиты, которые являются несущими конструктивными элементами памятника, демонтируют с помощью отбойных молотков. Из-за этого возникла опасность обрушения монумента. Также, по словам депутата, снятые плиты «вывезены в неизвестном направлении, неизвестно кем».

В данный момент ремонтные работы приостановлены, нанесенный монументу ущерб оценит экспертная комиссия. Реконструкцию памятника Ленину на площади Революции начали 29 июня 2018 года. На замену гранитных плит и антикоррозийную обработку постамента потратят почти 15 млн рублей. По плану работы продлятся до 31 октября.

Фото: Константин Нациевский

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