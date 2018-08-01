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В Верхнем Уфалее 12-летняя школьница спасла утонувшую 6-летнюю девочку
01.08.2018 г. 16:11
Фото с сайта sibkray.ru
В Челябинской области юная спортсменка вытащила из воды девочку, которая едва не утонула.
Все произошло в среду, 31 августа, в Верхнем Уфалее на городском пляже. 12-летняя школьница заметила в воде маленькую девочку, которая перестала двигаться и начала тонуть. Ученица, которая имела второй разряд по плаванию, успела доплыть до девочки и оттащить ее к берегу. На тот момент пострадавшая признаков жизни не подавала. На место вызвали врачей, которые смогли реанимировать ребенка.
Фото с сайта sibkray.ru
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