Бывшую начальницу магнитогорского отделения ПФР обвинили в «сливе» банку персональных данных

Фото с сайта pfrf.ru

В Магнитогорске экс-главу местного отделения ПФР Любовь Штейн поместили под домашний арест.

Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки за незаконные действия. По версии следствия, она получила 60 тыс. рублей от сотрудника одного из банков. Взамен начальница отделения ПФР предоставила кредитной организации базу с персональными данными клиентов фонда. 24 июля Любовь Штейн подала заявление об увольнении. В Ленинском райсуде Магнитогорска избрали ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото с сайта pfrf.ru

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