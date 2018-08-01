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Челябинская прокуратура требует закрыть семь «А.У.Е.» - сообществ в соцсети «ВКонтакте»
01.08.2018 г. 15:38
Фото с сайта gorod55.ru
В Челябинске прокуратура предприняла меры по защите детей от вредной информации.
Сотрудники надзорного ведомства провели мониторинг соцсети и обнаружили семь сообществ, посвященных тематике субкультуры «А.У.Е.», в которых состояли несовершеннолетние пользователи. «Указанная субкультура пропагандирует криминальные традиции, сложившиеся в местах лишения свободы, асоциальное поведение, тунеядство, престижность совершения преступлений», - говорится в сообщении прокуратуры.
По трем случаям суд уже вынес положительное решение, еще четыре заявления сейчас на рассмотрении. После вступления судебных решений в силу блокировкой сообществ займутся в Роскомнадзоре.
Фото с сайта gorod55.ru
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