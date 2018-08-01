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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске пересмотрят идею давать уголовникам звание «Почетного гражданина» города
01.08.2018 г. 15:28
Скандальные поправки в «Положение о почетном гражданине Челябинска» отправили на пересмотр.
Проект дорабатывают в правовом управлении администрации города, сообщает 31tv.ru со ссылкой на представителя мэрии. Какие именно поправки откорректируют – пока неизвестно. Ранее руководитель аппарата администрации Евгений Шинин выступил с инициативой убрать из документа препятствующий награждению почетным званием критерий о наличии погашенной судимости.
Проект будут рассматривать на заседании гордумы в конце августа. После утверждения поправок звание «Почетный гражданин Челябинска» смогут получать ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Спикер гордумы Станислав Мошаров прокомментировать предлагаемые изменения в положение отказался, сославшись на то, что еще не видел никаких документов и не понимает, о чем идет речь.
Фото с сайта chel.spravedlivo.ru
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