В Челябинске пересмотрят идею давать уголовникам звание «Почетного гражданина» города

Фото с сайта chel.spravedlivo.ru

Скандальные поправки в «Положение о почетном гражданине Челябинска» отправили на пересмотр.

Проект дорабатывают в правовом управлении администрации города, сообщает 31tv.ru со ссылкой на представителя мэрии. Какие именно поправки откорректируют – пока неизвестно. Ранее руководитель аппарата администрации Евгений Шинин выступил с инициативой убрать из документа препятствующий награждению почетным званием критерий о наличии погашенной судимости.

Проект будут рассматривать на заседании гордумы в конце августа. После утверждения поправок звание «Почетный гражданин Челябинска» смогут получать ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Спикер гордумы Станислав Мошаров прокомментировать предлагаемые изменения в положение отказался, сославшись на то, что еще не видел никаких документов и не понимает, о чем идет речь.

Фото с сайта chel.spravedlivo.ru

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