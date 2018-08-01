Польские бизнесмены хотят построить в Челябинской области теплицы для выращивания дешевых цветов

Фото с сайта pravmin74.ru

Челябинскую область с рабочим визитом посетила делегация из Польши.

Владелец польской компании «Jenflor» Петр Джинпризак выразил готовность построить совместно с российским партнером современные голландские теплицы на Южном Урале по выращиванию горшечных и газонных цветов. Вице-председатель челябинского отделения «Опоры России» Олег Витковский сообщил, что площадку под теплицы подберут в ближайшее время.

«Выращенные в нашем регионе цветы будут поставляться не только на рынки и в сети, но и украшать города», - сказал Олег Витковский.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 01.08.2018 г.»