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Почти треть челябинцев готовы переехать в другой город в поиске работы
01.08.2018 г. 13:52
Фото с сайта cheladmin.ru
Аналитики компании HeadHunter проанализировали, насколько готовы жители Челябинской области к переезду ради карьеры.
По данным в резюме, свыше четверти южноуральцев хотели бы сменить место жительства при гарантии трудоустройства. Больше всего таких людей оказалось в Магнитогорске – более 28%. В Челябинске к переезду готовы 27,5% соискателей. Самые популярные города, где хотели бы жить и работать южноуральцы, – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Краснодар. Как правило, на переезд соглашаются мужчины в возрасте до 35 лет. Также высок процент желающих уехать среди квалифицированных специалистов с опытом более шести лет – таких насчитывается 63%.
Фото с сайта cheladmin.ru
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