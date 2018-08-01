Почти треть челябинцев готовы переехать в другой город в поиске работы

Фото с сайта cheladmin.ru

Аналитики компании HeadHunter проанализировали, насколько готовы жители Челябинской области к переезду ради карьеры.

По данным в резюме, свыше четверти южноуральцев хотели бы сменить место жительства при гарантии трудоустройства. Больше всего таких людей оказалось в Магнитогорске – более 28%. В Челябинске к переезду готовы 27,5% соискателей. Самые популярные города, где хотели бы жить и работать южноуральцы, – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Краснодар. Как правило, на переезд соглашаются мужчины в возрасте до 35 лет. Также высок процент желающих уехать среди квалифицированных специалистов с опытом более шести лет – таких насчитывается 63%.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 01.08.2018 г.»