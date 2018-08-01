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В челябинском интернате 3-летняя девочка получила ожоги второй степени
01.08.2018 г. 13:41
Фото с сайта sarnovosti.ru
Следователи проводят проверку в детдоме, в котором 3-летняя девочка получила ожоги.
Инцидент произошел вечером 23 июля. По предварительной информации, во время купания к 3-летней девочке подошла одна из воспитанниц детдома и облила горячей водой. В результате ребенок получил ожоги ноги и живота первой и второй степени. По данным пресс-службы администрации Челябинска, воспитатели пытались скрыть инцидент, девочку госпитализировали только через два дня. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в региональном управлении СК.
Фото с сайта sarnovosti.ru
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