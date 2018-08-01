Конгресс-холл на реке Миасс будут строить со скоростью один этаж в неделю

Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский проинспектировал ключевые объекты, которые возводят к саммитам ШОС и БРИКС.

В первую очередь глава региона посетил стройку конгресс-холла «Таганай» на улице Труда. Этот объект заявлен в качестве основной площадки, где будут проходить мероприятия международных форумов. Губернатор отметил, что работы идут согласно графику – до конца года планируется возвести пять этажей и кровлю над основным конференц-залом. Основные строительные работы предполагается завершить к августу 2019 года, а сдача в эксплуатацию конгресс-холла «Таганай» состоится в первом квартале 2020 года.

Глава региона заявил, что при подготовке международных форумов будет использован опыт других стран в плане гостеприимства, безопасности и формирования комфортной городской среды. «Мы работаем в режиме наследия. Все лучшее, что мы готовим сейчас для гостей, останется для жителей Челябинска», – подчеркнул Борис Дубровский.

Также губернатор посетил стройку общественно-делового центра на реке Миасс за цирком. Там идет подготовка к заливке фундамента. Директор хозпартнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий рассказал, что в данный момент проект проходит госэкспертизу. После положительного решения по ней, по его словам, начнется активная фаза строительства. «По планам темпы работ у нас такие: один этаж в неделю. И закончить объект мы намерены к саммитам ШОС и БРИКС», – подчеркнул Виталий Передерий.

Ранее сообщалось, что к 2020 году предполагается возвести только внешний каркас общественно-делового центра, а внутренней отделкой заняться после окончания международных форумов. Всего на строительство здания на реке Миасс планируется потратить порядка 8,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

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