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Челябинск вошел в топ-20 наиболее доверчивых городов
31.07.2018 г. 14:29
Фото с сайта 360tv.ru
Независимое агентство ZOOM MARKET спросило у россиян, становились ли они жертвами интернет-мошенников.
Исследование показало, что от действий интернет-обманщиков за последние три года пострадал почти каждый четвертый житель России в возрасте от 18 до 36 лет. 37% из них стали жертвами мошенников в соцсетях, 21% - на сервисах бесплатных объявлений и 16% - в онлайн-играх. Еще около четверти респондентов аферисты обманывали по телефону или через SMS.
Опрос проводили среди жителей 30 городов. В тройку лидеров кибермошенничества вошли Москва, Якутск и Екатеринбург. Также в топ-10 оказались Санкт-Петербург, Пермь, Волгоград, Сочи, Брянск, Самара и Липецк. Челябинск занял в рейтинге 16 место.
Фото с сайта 360tv.ru
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