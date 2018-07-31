Челябинск вошел в топ-20 наиболее доверчивых городов

Фото с сайта 360tv.ru

Независимое агентство ZOOM MARKET спросило у россиян, становились ли они жертвами интернет-мошенников.

Исследование показало, что от действий интернет-обманщиков за последние три года пострадал почти каждый четвертый житель России в возрасте от 18 до 36 лет. 37% из них стали жертвами мошенников в соцсетях, 21% - на сервисах бесплатных объявлений и 16% - в онлайн-играх. Еще около четверти респондентов аферисты обманывали по телефону или через SMS.

Опрос проводили среди жителей 30 городов. В тройку лидеров кибермошенничества вошли Москва, Якутск и Екатеринбург. Также в топ-10 оказались Санкт-Петербург, Пермь, Волгоград, Сочи, Брянск, Самара и Липецк. Челябинск занял в рейтинге 16 место.

Фото с сайта 360tv.ru

Все новости за 31.07.2018 г.»