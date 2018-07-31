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Южноуральцев будут оповещать о капремонте за год до начала работ
31.07.2018 г. 14:59
Фото с сайта pravmin74.ru
Власти региона утвердили порядок информирования о сроках начала реконструкции домов.
Документ определяет процедуру представления предложений собственникам жилья в доме, который попадает под областную программу капитального ремонта. Сведения о сроке начала, перечне, объеме, стоимости услуг и источнике финансирования будут предоставлять не позднее 1 июля года, предшествующего началу работ. Информировать собственников будет управляющая компания или региональный оператор – в зависимости от того, где формируется фонд капремонта.
Фото с сайта pravmin74.ru
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