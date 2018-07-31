- 62.3497р. - 0.4308
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29.06.2018 г. | 08:48
Конгресс-холл «Таганай» получит госгарантию от Челябинской области на 1 млрд рублей
31.07.2018 г. 13:45
Депутаты Заксобрания выделили госгарантию в 1 млрд рублей застройщику конгресс-холла «Таганай» Алексею Наговицыну.
Соответствующие поправки в региональный бюджет депутаты приняли на внеочередном заседании, которое состоялось по инициативе губернатора во вторник, 31 июля. Госгарантия в размере 1 млрд рублей предназначена для открытия кредитной линии предпринимателю Алексею Наговицыну, который ведет в Челябинске строительство конгресс-холла «Таганай» на улице Труда.
Объект площадью 46 тыс. кв. метров заявлен в качестве основного места проведения саммитов ШОС и БРИКС, которые состоятся в столице Южного Урала в 2020 году. Его возведение обойдется застройщику в 2,7 млрд рублей. Сдать объект планируется в первом квартале 2020 года.
Фото с сайта nashchelyabinsk.ru
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