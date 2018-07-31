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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области выделили 65 млн рублей на оснащение пожарных и спасателей
31.07.2018 г. 14:25
По поручению президента Владимира Путина пожарные и спасатели Южного Урала получают новую технику, оборудование и экипировку.
В первой половине 2018 года для противопожарной службы за 10 млн рублей приобрели две автоцистерны. Сейчас проходит конкурс на закупку за 30 млн рублей еще четырех автомобилей, в том числе одного с 18-метровой лестницей. Всего до конца года на переоснащение пожарных и спасателей региона потратят 65 млн рублей.
«Наличие современной и функциональной материально-технической базы у противопожарной и поисково-спасательной служб позволит повысить уровень безопасности южноуральцев, и обеспечить своевременное и профессиональное реагирование на чрезвычайные ситуации в Челябинской области», – подчеркнул на заседании правительства губернатор Борис Дубровский. Также глава региона распорядился направить 1 млн рублей из бюджета на закупку пожарных извещателей для малообеспеченных семей. Их установят в 900 домах.
Фото с сайта 57.mchs.gov.ru
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