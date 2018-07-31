- 62.3497р. - 0.4308
- 73.0738р. - 0.1283
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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области бюджетники смогут бесплатно получить землю под строительство жилья
31.07.2018 г. 13:01
Власти региона утвердили перечень тех, кто в составе кооперативов имеет право на безвозмездное получение земельного участка под застройку.
Проект нормативного акта разработали по поручению губернатора. В соответствии с федеральным законом, в перечень тех, кто сможет стать членом ЖСК, войдут занятые в бюджетной сфере - врачи, учителя, соцработники, а также сотрудники культурных учреждений. При этом их стаж работы в госсекторе должен составлять не менее пяти лет, а сами они должны быть приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для молодых семей с детьми подтверждение стажа не требуется. Борис Дубровский заявил, что решение предоставить бюджетникам землю имеет важное социальное значение. «Оно позволит гражданам бесплатно получить земельные участки для строительства и улучшить жилищные условия многим семьям», – подчеркнул глава региона.
Фото с сайта news.vse42.ru
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