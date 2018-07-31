В Челябинске начали возводить региональный центр по шорт-треку

Фото с сайта gubernator74.ru

В столице Южного Урала начали строить новую площадку для конькобежцев и фигуристов.

Она появится возле стадиона «Центральный» и ледового дворца «Уральская молния». Проект комплекса губернатор Борис Дубровский презентовал еще в 2015 году. Двухэтажное здание площадью почти 5 тыс. кв. метров будет включать несколько ледовых площадок, тренажерный зал и гостиницу. По словам губернатора Бориса Дубровского, региональный центр по шорт-треку Челябинская область строит совместно с минспорта России. Проект включен в федеральную программу до 2020 года.

«Этот олимпийский вид спорта в Челябинске активно развивается последние восемь лет, у южноуральских спортсменов есть положительные результаты. Уверен, в новом комплексе мы сможем воспитать много чемпионов», – подчеркнул глава региона. На строительство планируется потратить 240 млн рублей из областного бюджета и 160 млн рублей федеральных средств. Открытие регионального центра по шорт-треку состоится в 2019 году.

Фото с сайта gubernator74.ru

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