- 62.3497р. - 0.4308
- 73.0738р. - 0.1283
-
29.06.2018 г. | 08:48
Шестилетнюю девочку под Чебаркулем облили жидкостью для розжига. Ребенок загорелся
31.07.2018 г. 12:29
Несчастный случай, в результате которого девочка получила ожоги, произошел в субботу, 28 июля.
Все случилось на базе отдыха на озере Чебаркуль. Отчим доверил пасынку разжечь мангал. Мальчик плеснул туда жидкость для розжига, струя попала на шестилетнюю девочку, которая находилась рядом. Родственники пострадавшей в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что она тут же загорелась и бежала до озера. Ее стали тушить водой, после этого довезли до ближайшей больницы, расположенной в Кунашаке. По дороге ребенок от боли несколько раз терял сознание. У девочки ожоги 15% тела. Сейчас она находится в ожоговом отделении в Металлургическом районе Челябинска. Родственники объявили сбор средств на лечение и реабилитацию пострадавшей.
Фото: Алена Миронова / vk.com
- 19.06.2018 г. В Копейске молодого мужчину на улице подожгли неизвестные. Он скончался в больнице
- 25.01.2018 г. В Челябинской области ребенок случайно поджег свою мать
- 04.09.2017 г. В Челябинской области подросток погиб от удара током, играя с оборванным проводом
- 31.08.2017 г. Воспитатель в детсаду облила ребенка горячим супом
- 28.08.2017 г. В Увельском районе годовалый ребенок умер, обварившись кипятком