Шестилетнюю девочку под Чебаркулем облили жидкостью для розжига. Ребенок загорелся

Фото: Алена Миронова / vk.com

Несчастный случай, в результате которого девочка получила ожоги, произошел в субботу, 28 июля.

Все случилось на базе отдыха на озере Чебаркуль. Отчим доверил пасынку разжечь мангал. Мальчик плеснул туда жидкость для розжига, струя попала на шестилетнюю девочку, которая находилась рядом. Родственники пострадавшей в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что она тут же загорелась и бежала до озера. Ее стали тушить водой, после этого довезли до ближайшей больницы, расположенной в Кунашаке. По дороге ребенок от боли несколько раз терял сознание. У девочки ожоги 15% тела. Сейчас она находится в ожоговом отделении в Металлургическом районе Челябинска. Родственники объявили сбор средств на лечение и реабилитацию пострадавшей.

Фото: Алена Миронова / vk.com

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