- 62.3497р. - 0.4308
- 73.0738р. - 0.1283
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29.06.2018 г. | 08:48
Южноуральцы тратят на еду в среднем почти 4,5 тыс. рублей в месяц
31.07.2018 г. 11:56
В Челябинскстате проанализировали рацион питания жителей Челябинской области.
Затраты на еду составляют около трети от всех потребительских расходов. По данным за 2017 год, в среднем каждый житель региона покупал продуктов питания на 4387 рублей в месяц, что на 304 рубля больше, чем годом ранее. Свыше четверти этой суммы тратили на мясо. Доля молочных продуктов составила почти 17%, а еще порядка 18% приходится на хлебобулочные изделия. Также исследователи проанализировали различия в рационе горожан и сельчан.
В год жители городов потребляют больше мяса, рыбы, молочных продуктов, ягод и фруктов, чем на селе. В деревнях чаще едят хлеб и сахар, а также картофель. Кроме того, там почти вдвое больше потребляют растительного масла и других жиров.
Фото с сайта GorodKirov.Ru
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