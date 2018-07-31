Южноуральцы тратят на еду в среднем почти 4,5 тыс. рублей в месяц

Фото с сайта GorodKirov.Ru

В Челябинскстате проанализировали рацион питания жителей Челябинской области.

Затраты на еду составляют около трети от всех потребительских расходов. По данным за 2017 год, в среднем каждый житель региона покупал продуктов питания на 4387 рублей в месяц, что на 304 рубля больше, чем годом ранее. Свыше четверти этой суммы тратили на мясо. Доля молочных продуктов составила почти 17%, а еще порядка 18% приходится на хлебобулочные изделия. Также исследователи проанализировали различия в рационе горожан и сельчан.

В год жители городов потребляют больше мяса, рыбы, молочных продуктов, ягод и фруктов, чем на селе. В деревнях чаще едят хлеб и сахар, а также картофель. Кроме того, там почти вдвое больше потребляют растительного масла и других жиров.

Фото с сайта GorodKirov.Ru

Все новости за 31.07.2018 г.»