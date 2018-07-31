В субботу в Челябинске пройдет благотворительный забег «Достигая цели!»

Фото: Анатолий Шулепов

Благотворительное движение «Искорка Фонд» проведет в Челябинске спортивный праздник.

Он состоится в субботу, 4 августа на стадионе имени Елесиной. Начнется в 10.00. Помимо соревнования бегунов, организаторы приготовили гостям обширную развлекательную программу. В нее входят площадки по армрестлингу, нескольким видам футбола, аэрохоккею, лазертагу и настольным играм. Кроме того, на празднике выступят чирлидеры и музыкальная группа, а также состоятся шоу мыльных пузырей и пенная дискотека. Регистрация участников забега продлится до четверга, 2 августа.

Фото: Анатолий Шулепов

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