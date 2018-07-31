В Магнитогорске силовики задержали главу Пенсионного фонда

31.07.2018 г. 10:29

В Магнитогорске силовики задержали главу Пенсионного фонда
Фото с сайта amur.info

Начальника магнитогорского отделения ПФР Любовь Штейн задержали в понедельник, 30 июля.

В течение нескольких дней в территориальном отделе Пенсионного фонда проходили проверки. По их итогам возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Любовь Штейн подозревают в двух эпизодах должностных преступлений. Следователи готовятся предъявить главе отделения обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото с сайта amur.info

 

 

 

    

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