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В Магнитогорске силовики задержали главу Пенсионного фонда
31.07.2018 г. 10:29
Фото с сайта amur.info
Начальника магнитогорского отделения ПФР Любовь Штейн задержали в понедельник, 30 июля.
В течение нескольких дней в территориальном отделе Пенсионного фонда проходили проверки. По их итогам возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Любовь Штейн подозревают в двух эпизодах должностных преступлений. Следователи готовятся предъявить главе отделения обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото с сайта amur.info
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