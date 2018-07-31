В Челябинске увеличат количество автобусных рейсов до аэропорта

Фото с сайта cekport.ru

Челябинцам станет проще добраться ночью до аэропорта.

Количество вечерних и ночных рейсов до аэропорта увеличат с 1 августа. Такое решение приняли в управлении городского транспорта из-за большой нагрузки на авиаузел в ночное время. Увеличится количество рейсов маршрутов №1 (Ж/д вокзал – Аэропорт) и №45 (Авт. парк – Аэропорт), сообщили в пресс-службе челябинского авиапредприятия.

Ночное расписание автобусов №1

Отправление от Ж/д вокзала: в 23:40, 00:30, 02:08, 02:58, 04:03, 04:53

От аэропорта: в 22:45, 23:35, 01:13, 02:03, 03:08, 03:58, 05:03, 05:48

Ночное расписание автобусов №45

От остановки «Автоцентр»: в 21:45, 22:10, 22:35, 23:07, 00:04, 01:01, 02:26, 02:55, 04:20

От аэропорта: в 23:07, 00:04, 01:01, 01:58, 03:23, 04:00, 05:17

Фото с сайта cekport.ru

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