- 62.3497р. - 0.4308
- 73.0738р. - 0.1283
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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинская область попала в «черную книгу» ФАС
31.07.2018 г. 10:01
В Федеральной антимонопольной службе разделили действия региональных властей на «белые» и «черные».
Две «книги» составляют с 2014 года. В «белую» попадают региональные практики по улучшению конкуренции. В «черную» входят примеры действий или бездействия местных властей, которые носят антиконкурентный характер.
Челябинская область по итогам 2017 года вошла только в «черную книгу» по двум эпизодам. Это госконтракт между региональным минстроем и компанией «ФлагманСтрой» на покупку нежилого здания, который заключили без проведения конкурса. Также антимонопольщики учли бездействие минтарифа области в сфере теплоснабжения, в котором увидели признаки антиконкурентного сговора. Как рассказали в челябинском УФАС, данные из «книги» получит губернатор.
Фото с сайта zab.fas.gov.ru
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