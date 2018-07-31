Челябинская область попала в «черную книгу» ФАС

Фото с сайта zab.fas.gov.ru

В Федеральной антимонопольной службе разделили действия региональных властей на «белые» и «черные».

Две «книги» составляют с 2014 года. В «белую» попадают региональные практики по улучшению конкуренции. В «черную» входят примеры действий или бездействия местных властей, которые носят антиконкурентный характер.

Челябинская область по итогам 2017 года вошла только в «черную книгу» по двум эпизодам. Это госконтракт между региональным минстроем и компанией «ФлагманСтрой» на покупку нежилого здания, который заключили без проведения конкурса. Также антимонопольщики учли бездействие минтарифа области в сфере теплоснабжения, в котором увидели признаки антиконкурентного сговора. Как рассказали в челябинском УФАС, данные из «книги» получит губернатор.

Фото с сайта zab.fas.gov.ru

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