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До вечера вторника в атмосфере Челябинска будут накапливаться вредные выбросы
31.07.2018 г. 09:55
Фото с сайта pravmin74.ru
В столице Южного Урала объявили режим НМУ первой степени опасности.
С вечера понедельника, 30 июля, в приземном слое атмосферы города накапливаются вредные вещества. Причиной тому стал слабый северо-восточный ветер. Предприятия Челябинской области получили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Они обязаны снизить объемы выбросов в окружающую среду, чтобы предотвратить возникновение смога.
Также в Росприроднадзоре советуют автолюбителям больше пользоваться общественным транспортом и предписывают местным властям ограничить работы, связанные с загрязнением воздуха. По данным гидрометцентра, режим НМУ в Челябинске продлится до 19:00 вторника, 31 июля.
Фото с сайта pravmin74.ru
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