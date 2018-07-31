До вечера вторника в атмосфере Челябинска будут накапливаться вредные выбросы

Фото с сайта pravmin74.ru

В столице Южного Урала объявили режим НМУ первой степени опасности.

С вечера понедельника, 30 июля, в приземном слое атмосферы города накапливаются вредные вещества. Причиной тому стал слабый северо-восточный ветер. Предприятия Челябинской области получили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Они обязаны снизить объемы выбросов в окружающую среду, чтобы предотвратить возникновение смога.

Также в Росприроднадзоре советуют автолюбителям больше пользоваться общественным транспортом и предписывают местным властям ограничить работы, связанные с загрязнением воздуха. По данным гидрометцентра, режим НМУ в Челябинске продлится до 19:00 вторника, 31 июля.

Фото с сайта pravmin74.ru

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