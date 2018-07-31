Челябинск
- 62.3497р. - 0.4308
- 73.0738р. - 0.1283
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
Челябинская молодежь предпочитает вкладывать свои первые серьезные деньги в недвижимость
31.07.2018 г. 09:04
Фото с сайта NewsProm.Ru
Эксперты портала N1.RU спросили челябинцев, куда лучше потратить первые заработанные 500 тыс. рублей.
Подавляющее большинство опрошенных намерены вложить эти деньги в собственную квартиру. За покупку жилья проголосовали более 83% респондентов в возрасте от 24 до 34 лет. Обзавестись в первую очередь автомобилем предпочли всего 8% участников опроса, а 6% заявили, что потратят первые полмиллиона рублей на путешествия. «Практически все россияне как можно быстрее стремятся обзавестись собственным жильем, но для большинства единственный шанс — это ипотека на десятки лет с внушительной переплатой», - прокомментировали в пресс-службе сервиса.
Фото с сайта NewsProm.Ru
Новости на эту тему
- 26.07.2018 г. В Челябинске втрое выросло количество выставленных на продажу двухуровневых квартир
- 11.07.2018 г. Продать дешевое жилье в Челябинске занимает вдвое больше времени, чем дорогое
- 05.07.2018 г. В Челябинске перестали пользоваться популярностью квартиры-студии в новых домах
- 08.05.2018 г. В Челябинске в апреле подешевели около тысячи квартир
- 27.04.2018 г. Под Челябинском за 140 млн рублей продают усадьбу с кинотеатром и бассейном