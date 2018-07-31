Челябинская молодежь предпочитает вкладывать свои первые серьезные деньги в недвижимость

Фото с сайта NewsProm.Ru

Эксперты портала N1.RU спросили челябинцев, куда лучше потратить первые заработанные 500 тыс. рублей.

Подавляющее большинство опрошенных намерены вложить эти деньги в собственную квартиру. За покупку жилья проголосовали более 83% респондентов в возрасте от 24 до 34 лет. Обзавестись в первую очередь автомобилем предпочли всего 8% участников опроса, а 6% заявили, что потратят первые полмиллиона рублей на путешествия. «Практически все россияне как можно быстрее стремятся обзавестись собственным жильем, но для большинства единственный шанс — это ипотека на десятки лет с внушительной переплатой», - прокомментировали в пресс-службе сервиса.

Фото с сайта NewsProm.Ru

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