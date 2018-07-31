Жители Полетаево-2 незаконно сливали фекалии в реку Миасс

Фото: пресс-служба челябинского отделения ОНФ

Незаконный слив сточных вод в реку Миасс выявили активисты челябинского отделения ОНФ.

В Народный фронт обратились жители поселка Полетаево-2. Они жаловались на зловоние и мор рыбы. Общественники выявили скрытые в кустах канализационные трубы, из которых в реку поступали стоки. Оказалось, что они ведут к двум частным домам на улице Советской. Местные жители рассказали, что ассенизаторские машины не приезжали туда уже больше пяти лет.

Общественники опасаются, что незаконный слив нечистот в реку, откуда идет забор воды, вызовет вспышку инфекционных заболеваний. Также они полагают, что выявленные стоки далеко не единственные на протяжении реки Миасс до впадения в главный питьевой источник областного центра - Шершневское водохранилище. Сейчас в ОНФ готовят обращения в Росрыболовство и прокуратуру, а также планируют совместный с сотрудниками надзорных ведомств рейд по поиску нелегальных канализационных труб в прибрежной полосе русла реки.

Фото: пресс-служба челябинского отделения ОНФ

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