Челябинск
- 62.3497р. - 0.4308
- 73.0738р. - 0.1283
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В челябинских садах будут работать «передвижные» поликлиники
31.07.2018 г. 08:36
Фото с сайта 101dizain.ru
Челябинцы смогут пройти медицинское обследование в садовых товариществах.
«Передвижные» поликлиники откроются в садах «Колющенец» и «Металлург». В рамках проекта «Территория здоровья» челябинцы смогут измерить давление, уровень глюкозы в крови, вычислить индекс массы тела и получить рекомендации терапевта. Кроме того, медики расскажут посетителям о признаках инфаркта и инсульта, а также организуют мастер-классы по оказанию первой помощи.
Мероприятия будут проходить с 9 до 10:30. СНТ «Колющенец» медики посетят в среду, 1 августа, а СНТ «Металлург» — в пятницу, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Садоводов России».
Фото с сайта 101dizain.ru
Новости на эту тему
- 27.07.2018 г. Челябинский омбудсмен Маргарита Павлова просит прокуратуру остановить снос строений в саду «Дружба»
- 28.05.2018 г. Сады «Петушок» и «Вишневый» сносить не будут. Дорогу построят в другом месте
- 19.02.2018 г. Правительство области рассматривает вариант выплаты компенсаций садоводам, чьи дома окажутся рядом с дорогой на Шершни
- 30.01.2018 г. Областной прокурор выступил против строительства дороги через сады «Петушок»
- 08.12.2017 г. Заксобрание выступило против сноса садов «Петушок» и «Вишневый»