В челябинских садах будут работать «передвижные» поликлиники

Фото с сайта 101dizain.ru

Челябинцы смогут пройти медицинское обследование в садовых товариществах.

«Передвижные» поликлиники откроются в садах «Колющенец» и «Металлург». В рамках проекта «Территория здоровья» челябинцы смогут измерить давление, уровень глюкозы в крови, вычислить индекс массы тела и получить рекомендации терапевта. Кроме того, медики расскажут посетителям о признаках инфаркта и инсульта, а также организуют мастер-классы по оказанию первой помощи.

Мероприятия будут проходить с 9 до 10:30. СНТ «Колющенец» медики посетят в среду, 1 августа, а СНТ «Металлург» — в пятницу, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Садоводов России».

Фото с сайта 101dizain.ru

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