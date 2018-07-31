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29.06.2018 г. | 08:48
«Справедливая Россия» устроит пикеты против присвоения ранее судимым звания «Почетного гражданина Челябинска»
31.07.2018 г. 07:45
Из «Положения о почетном гражданине Челябинска» предложили убрать требование отсутствия судимости.
С инициативой выступил руководитель аппарата администрации, вице-мэр Евгений Шинин. Проект уже одобрен соответствующей комиссией и поставлен на рассмотрение на ближайшем заседании 28 августа. Из числа критериев, которые препятствуют получению почетного звания, уберут пункт о наличии погашенной судимости за совершение тяжкого преступления.
В региональном отделении партии «Справедливая Россия» выступили против такого решения. Эсеры считают, что изменения в документ вносят специально ради награждения некого определенного ранее судимого кандидата. В данный момент в партии готовят открытое письмо губернатору и депутатам челябинской гордумы, а также планируют проведение протестных пикетов. «Бандитов, насильников и убийц надо обличать позором, а не почетом», - прокомментировал секретарь бюро совета челябинского отделения Василий Швецов.
Фото с сайта chel.spravedlivo.ru
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