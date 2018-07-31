«Справедливая Россия» устроит пикеты против присвоения ранее судимым звания «Почетного гражданина Челябинска»

Фото с сайта chel.spravedlivo.ru

Из «Положения о почетном гражданине Челябинска» предложили убрать требование отсутствия судимости.

С инициативой выступил руководитель аппарата администрации, вице-мэр Евгений Шинин. Проект уже одобрен соответствующей комиссией и поставлен на рассмотрение на ближайшем заседании 28 августа. Из числа критериев, которые препятствуют получению почетного звания, уберут пункт о наличии погашенной судимости за совершение тяжкого преступления.

В региональном отделении партии «Справедливая Россия» выступили против такого решения. Эсеры считают, что изменения в документ вносят специально ради награждения некого определенного ранее судимого кандидата. В данный момент в партии готовят открытое письмо губернатору и депутатам челябинской гордумы, а также планируют проведение протестных пикетов. «Бандитов, насильников и убийц надо обличать позором, а не почетом», - прокомментировал секретарь бюро совета челябинского отделения Василий Швецов.

Фото с сайта chel.spravedlivo.ru

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