В строящемся Христорождественском соборе в Челябинске прошла первая литургия

Фото: пресс-служба Челябинской епархии

Первую литургию в стенах нового кафедрального собора челябинской епархии отслужил митрополит Никодим.

Служба состоялась в минувшую субботу, 28 июля, - в день памяти святого князя Владимира. В его честь планируется освятить нижний придел нового кафедрального собора. Митрополит Никодим рассказал, что совершил первую литургию в храме с «особым чувством». Также владыка заявил, что впредь 28-е июля будет отмечаться в Христорождественском соборе с большой торжественностью.

Новый главный храм области начали возводить в 2014 году на углу Новоградского проспекта и улицы Салавата Юлаева в районе ледовой арены «Трактор». До конца 2018 года планируется довести высоту его стен до 29 метров. Строительство собора ведется на пожертвования южноуральцев.

Фото: пресс-служба Челябинской епархии

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