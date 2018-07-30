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29.06.2018 г. | 08:48
В строящемся Христорождественском соборе в Челябинске прошла первая литургия
30.07.2018 г. 15:53
Первую литургию в стенах нового кафедрального собора челябинской епархии отслужил митрополит Никодим.
Служба состоялась в минувшую субботу, 28 июля, - в день памяти святого князя Владимира. В его честь планируется освятить нижний придел нового кафедрального собора. Митрополит Никодим рассказал, что совершил первую литургию в храме с «особым чувством». Также владыка заявил, что впредь 28-е июля будет отмечаться в Христорождественском соборе с большой торжественностью.
Новый главный храм области начали возводить в 2014 году на углу Новоградского проспекта и улицы Салавата Юлаева в районе ледовой арены «Трактор». До конца 2018 года планируется довести высоту его стен до 29 метров. Строительство собора ведется на пожертвования южноуральцев.
Фото: пресс-служба Челябинской епархии
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