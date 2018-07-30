В Челябинской области водитель скорой на зебре сбил 7-летнюю девочку. Она умерла в больнице

30.07.2018 г. 15:51

В Челябинской области водитель скорой на зебре сбил 7-летнюю девочку. Она умерла в больнице
Фото с сайта GoogleMaps

В Верхнем Уфалее мужчина за рулем кареты скорой помощи не заметил ребенка и сбил его. Как сообщает U24, девочка попала под колеса автомобиля скорой помощи на нерегулируемом пешеходном переходе. Дорогу она пересекала без сопровождения взрослых.

Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что просто не заметил ребенка. Девочку с травмами доставили в больницу. 29 июля стало известно, что она скончалась.

Фото с сайта GoogleMaps

 

 

 

    

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