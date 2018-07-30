Борис Дубровский: опыт проведения саммита БРИКС в ЮАР будет полезен Челябинску

Фото с сайта brics2015.ru

Губернатор Челябинской области рассказал об итогах деловой поездки на саммит БРИКС в ЮАР.

С 25 по 27 июля Борис Дубровский работал на международном форуме в Йоханнесбурге в составе российской делегации. Ее возглавлял Владимир Путин. Глава региона заявил, что его участие было связано с подготовкой к проведению саммитов ШОС и БРИКС в столице Южного Урала в 2020 году.

Он отметил, что регион оказался в уникальной ситуации, когда международные форумы пройдут одновременно. «До нас такой опыт имели Екатеринбург и Уфа. Но тогда стран-участников было пять. На текущий момент их больше: нам предстоит принять 30 официальных делегаций. Это для нас серьезный вызов. Опыт, полученный в Йоханнесбурге, будет полезен», – подчеркнул Борис Дубровский.

Фото с сайта brics2015.ru

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