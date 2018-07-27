Арестованного экс-главу Миасса Геннадия Васькова признали самым эффективным мэром

Фото с сайта gubernator74.ru

Рейтинг эффективности управленческой деятельности глав городов и районов составили в управлении юстиции Челябинской области.

Эксперты оценивали качество принимаемых постановлений и сроки их предоставления в областной электронный регистр правовых актов. Как и в 2017 году, самым эффективным градоначальником стал бывший мэр Миасса Геннадий Васьков, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Также лидирующие позиции в рейтинге заняли главы Верхнего Уфалея, Каслинского, Кусинского и Троицкого районов.

Аутсайдерами стали руководители Варненского и Нагайбакского районов. Они во втором квартале не предоставили в регистр ни одного документа. За несоблюдение законодательства ими займется прокуратура.

Фото с сайта gubernator74.ru

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