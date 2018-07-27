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29.06.2018 г. | 08:48
Арестованного экс-главу Миасса Геннадия Васькова признали самым эффективным мэром
27.07.2018 г. 14:56
Рейтинг эффективности управленческой деятельности глав городов и районов составили в управлении юстиции Челябинской области.
Эксперты оценивали качество принимаемых постановлений и сроки их предоставления в областной электронный регистр правовых актов. Как и в 2017 году, самым эффективным градоначальником стал бывший мэр Миасса Геннадий Васьков, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Также лидирующие позиции в рейтинге заняли главы Верхнего Уфалея, Каслинского, Кусинского и Троицкого районов.
Аутсайдерами стали руководители Варненского и Нагайбакского районов. Они во втором квартале не предоставили в регистр ни одного документа. За несоблюдение законодательства ими займется прокуратура.
Фото с сайта gubernator74.ru
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