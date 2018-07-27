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Депутаты Миасса 3 августа рассмотрят вопрос о новом конкурсе по выбору главы города
27.07.2018 г. 14:51
Фото с сайта культура-миасса.рф
На сайте собрания депутатов Миасса опубликовали дату, когда будет решаться вопрос о новом конкурсе по выбору мэра.
Внеочередная сессия состоится в пятницу, 3 августа. До этого заседание комиссии, которая должна была определить, кто станет мэром, состоялось 5 июля. Но результата оно не дало – депутаты сорвали конкурс, повредив бюллетени для голосования. Кандидатами на пост главы Миасса тогда были экс-руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко и глава комитета по делам молодежи администрации Миасса Данила Михеев.
Пока администрацией города руководит Григорий Тонких. Он работает в статусе исполняющего обязанности главы.
Фото с сайта культура-миасса.рф
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