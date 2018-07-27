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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинский омбудсмен Маргарита Павлова просит прокуратуру остановить снос строений в саду «Дружба»
27.07.2018 г. 14:46
Уполномоченный по правам Человека в Челябинской области обратилась в прокуратуру по просьбе одного из собственников участков в садовом товариществе в Сосновском районе.
Поводом для обращения жителя стали действия ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Компания требует снести все строения в радиусе 150 метров от газораспределительной станции. Прокурор Сосновского района направил в суд иски о сносе объектов. После этого суд постановил убрать один из садовых домов. Его владелец и обратился к уполномоченному.
Проблема собственников участков СНТ «Дружба» ранее поднималась в 2017 году. Тогда в ходе прямой линии с президентом к Владимиру Путину обратилась челябинка Светлана Романова, которая рассказала об угрозе сноса ее дома. Глава государства сказал, что таких людей нужно «оставить в покое»: «Можно не разрешать строить новых зданий и сооружений в 150-метровой зоне, но тех, кто построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое», - прокомментировал Путин.
Маргарита Павлова попросила прокуратуру приостановить исполнительное производство до принятия изменений в законодательство, а также отказаться от претензий к собственнику дома, который уже собрались ликвидировать, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Фото с сайта gorod55.ru
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