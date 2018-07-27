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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинская область вошла в топ-20 регионов по объемам строительства жилья
27.07.2018 г. 13:41
Аналитики ЦИАН провели исследование объемов жилищного строительства в регионах за первую половину 2018 года.
Уральский федеральный округ показал самую высокую динамику увеличения площадей – 17%. Среди регионов наибольший рост отмечен в Тюменской области – 65% по сравнению с прошлым годом. Помимо динамики, в исследовании учли совокупную площадь нового жилья и долю недвижимости, построенной самими жителями. Так, в Челябинской области рост составил 4%. Всего за первое полугодие в регионе сдали 553 тыс. кв. метров нового жилья. Более половины от этого количества приходится на частное строительство. По совокупности показателей Челябинская область заняла 13 место в рейтинге.
В России с января в эксплуатацию ввели почти 29,5 тыс. кв. метров жилой недвижимости. Динамика роста составила 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Фото с сайта pixabay.com
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